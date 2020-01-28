МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в 2019 году увеличила перевозки пассажиров по сравнению с предыдущим годом на 9%, до 60,7 миллиона человек, сообщила компания.

"За двенадцать месяцев 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 60,7 миллиона пассажиров, что на 9% превышает результат 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 37,2 миллиона пассажиров, на 4,1% больше, чем за прошлый год", — говорится в сообщении.

В декабре 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 4,4 миллиона пассажиров, что на 0,9% превышает результат за декабрь 2018 года. Авиакомпания "Аэрофлот" за месяц перевезла 2,8 миллиона пассажиров, на 3,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего.