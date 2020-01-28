МОСКВА, 28 янв — Dow Jones. Американские фармпроизводители отправляют органам здравоохранения Китая противовирусные препараты, чтобы те могли оценить, насколько они способны помочь в сдерживании коронавируса, охватившего страну.

AbbVie Inc., Johnson & Johnson и другие компании начали поставлять препараты, одобренные для лечения ВИЧ. Gilead Sciences Inc. рассматривает вопрос об отправке противовирусного препарата, находящегося у нее в разработке.

Неизвестно, помогут ли эти лекарства, особенно средство, еще не одобренное для лечения инфекционных заболеваний, пациентам, зараженным коронавирусом. Власти Китая попросили компании отправить эти препараты, чтобы определить их эффективность.

Государственный комитет КНР пока рекомендовал врачам при положительном тесте на новый вирус давать пациентам препарат AbbVie от ВИЧ – "Калетра".

Сейчас нигде в мире нет вакцин и лекарств, одобренных регуляторами для применения против нового коронавируса. В результате органы здравоохранения в отчаянной попытке сдержать распространение вируса пробуют непротестированные противовирусные препараты. Коронавирус быстро распространяется по территории Китая, а также зарегистрировано некоторое количество случаев в других странах.

Несколько фармацевтических компаний и ученых пытаются сейчас разработать вакцины, но до их готовности к тестированию на людях могут пройти месяцы, а для перехода к массовому применению потребуется еще больше времени.

Согласно Комитету по здравоохранению КНР, в воскресенье китайские органы здравоохранения рекомендовали применять препарат AbbVie, который реализуется как "Калетра" или "Алувия".

Этот препарат, одобренный двадцать лет назад для лечения ВИЧ, представляет собой два активных ингредиента. Препарат относится к классу лекарств, известных как ингибиторы протеазы, они блокируют ключевой фермент, помогающий вирусу воспроизводиться в организме.

Представитель AbbVie, базирующейся в окрестностях Чикаго, сообщила, что компания в ответ на просьбу властей Китая безвозмездно поставила препарат "Калетра" на 2 млн долларов в качестве "экспериментального лечения". При этом именно Китай, а не компания, проводит тестирование терапии.

Как указано в докладе от 2004 года, исследователи тогда обнаружили, что данный препарат эффективно лечит другой коронавирус. Лопинавир и ритонавир, из которых состоит "Калетра", приносили "существенные клинические результаты" или сокращали число неблагоприятных исходов при использовании против атипичной пневмонии – SARS.

Johnson & Johnson в выходные ответили на просьбу китайских властей и согласились отправить препарат от ВИЧ "Презкобикс". Об этом в интервью сообщил директор по научной работе Пол Стоффелс.

Как он отметил, партия данной терапии, тоже представляющей собой сочетание двух противовирусных средств, должна быть доставлена во вторник.

Стоффелс добавил, что J&J сейчас рассматривает свой портфель веществ, в том числе находящихся в лабораториях, в поисках тех, которые в теории могли бы помочь пациентам.

Представитель Merck & Co. сообщил, что компания сформировала группу специалистов, которым поручено проанализировать средства компании на предмет возможной эффективности против коронавируса.

Gilead, базирующаяся в калифорнийском городе Фостер-Сити, сообщила, что обсуждает с исследователями и врачами США и Китая использование экспериментальной терапии – препарата ремдесивир (remdesivir). Этот препарат пока не получил лицензии и одобрения ни в одной стране мира.

По словам Gilead, ремдесивир при лабораторных исследованиях и испытаниях на мышах был эффективен против других коронавирусов. Этот препарат снижал у людей тяжесть протекания Эболы, хоть и не так значительно, как две другие терапии.

Согласно исследованию, опубликованному в этом месяце в Nature Communications, ремдесивир также снижал тяжесть ближневосточного респираторного синдрома (MERS) при испытании на мышах.

Кроме того, несколько фармацевтических компаний и исследователей также спешат приступить к разработке вакцины для предотвращения заболеваемости коронавирусом.

Стоффелс отметил, что J&J попытается разработать вакцину по той же технологии, по которой разрабатывалась вакцина от Эболы, сейчас применяющаяся в Африке. Исследования на людях могут начаться через 8-12 месяцев.

— Автор Jared S. Hopkins, jared.hopkins@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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