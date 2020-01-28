МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Общероссийское объединение пассажиров обратилось к Росавиации с просьбой принять решение о приостановке авиасообщения с Китаем и дать рекомендации компаниям по эвакуации российских граждан из китайского Уханя в связи с распространением коронавируса, следует из письма объединения в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько (имеется в распоряжении РИА Новости).

"Общероссийское объединение пассажиров просит вас принять решение о приостановке авиасообщения с Китаем, а также принять перечень рекомендаций к компаниям в части эвакуации наших граждан, находящихся в китайском Ухане, в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV", — говорится в письме.

Объединение отмечает, что некоторые организации уже приостановили полеты в Китай. Так, туроператор Anex Tour и авиакомпания Azur air прекратят полеты на остров Хайнань, туроператор Tez Tour и авиакомпания iFly перестанут летать в Нанкин, Шэньчжэнь и на Хайнань. Nordwind, которая выполняет чартерные рейсы в РФ по заказу китайских туроператоров, прекратит полеты по маршрутам Санкт-Петербург — Ханчжоу, Иркутск — Гуанчжоу. "Уральские авиалинии" приостановили чартерную программу на остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени.

"В свою очередь российские авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы в Китай, пока не сообщали о планах прекратить полеты. "Аэрофлот" и S7 лишь предложили пассажирам сдать купленные ранее билеты без доплаты. В адрес нашей организации поступают многочисленные обращения обеспокоенных пассажиров, которые просят временно приостановить авиасообщение с Китаем до нормализации ситуации с распространением вируса", — отмечается в письме.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.