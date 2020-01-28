ВЕНА, 28 янв — ПРАЙМ. "Яндекс.Такси" в конце 2019 года во второй раз отозвало из Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России ходатайство на покупку активов "Везет" и подало новое, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"В конце года мы отозвали ходатайство в ФАС о рассмотрении сделки и подали новое. Это связано с необходимостью предоставления дополнительной информации для анализа состояния конкуренции на рынке, которую затрагивает сделка", — рассказал собеседник агентства.

"Яндекс.Такси" в июле объявило о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России, и намерении вложить за три года около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах РФ.

Глава ФАС Игорь Артемьев в интервью РИА Новости рассказывал, что не в восторге от этой сделки. Он уточнял, что сделка может быть одобрена, если после слияния совокупная доля сервиса "Яндекса" не превысит 50% рынка, а если доля будет от 35% до 50%, то возможно предписание.

В середине октября стало известно, что "Яндекс" отозвал из ФАС ходатайство на покупку активов "Везет" и подал новое. Компания тогда объяснила это изменением структуры сделки: в ее периметр внесены новые объекты собственности ГК "Везет", в частности сервис заказа грузоперевозок "Везет Добро". Срок рассмотрения этого ходатайства продлевался до 31 декабря 2019 года.