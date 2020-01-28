МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. за 2019 год выросла на 46%, до 16,273 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности этой американской корпорации.

Разводненная прибыль на акцию по итогам года составила 2,87 доллара против 1,87 доллара на акцию годом ранее. Выручка Pfizer по итогам отчетного периода при этом снизилась на 4%, до 51,75 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистый убыток компании снизился на 14%, до 337 миллионов долларов. В пересчете на одну акцию убыток составил 0,06 доллара против убытка в 0,07 доллара в четвертом квартале 2018 года. Квартальная выручка Pfizer при этом сократилась на 9%, до 12,688 миллиарда долларов. Аналитики ожидали квартальную выручку в размере 12,61 миллиарда долларов.

По итогам 2020 года компания планирует получить выручку в размере 48,5-50,5 миллиардов долларов. Прогноз скорректированной разводненной прибыли на акцию составляет 2,82-2,92 доллара.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.