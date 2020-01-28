МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Корпорация Boeing получит кредит на сумму более 12 миллиардов долларов от более чем дюжины банков с целью восстановить денежный баланс на фоне кризиса с моделями 737 MAX, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

На прошлой неделе телеканал отмечал, что Boeing ведет переговоры с банками относительно получения займа в размере не менее 10 миллиардов долларов.

"Сумма кредита, по крайней мере, на 2 миллиарда долларов больше, чем первоначально требовалось, что является вотумом доверия производителю со стороны кредиторов", — отмечает телеканал. Источники также сообщили, что кредит будет представлять собой двухлетий заем с плавающей датой предоставления.

Как сообщает CNBC, Boeing от комментариев отказался. Ожидается, что корпорация подробно опишет свою финансовую стратегию в среду, когда сообщит о собственной квартальной прибыли.

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта прошлого года в США и многих других странах после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте — Ethiopian Air, всего погибло 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов. В декабре 2019 года компания решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.

На прошлой неделе Boeing заявил, что ожидает возвращения самолетов 737 MAX в эксплуатацию в середине текущего года.