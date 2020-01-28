МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата "Арбидол", в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса, ведомство оценит правдивость этой рекламы, сообщили РИА Новости в ФАС.

"В ФАС РФ поступила жалоба на рекламу препарата "Арбидол" от гражданина", — сообщили в пресс-службе ФАС.

Как пояснила РИА Новости руководитель управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС РФ Татьяна Никитина, сотрудники ведомства уже ознакомились с рекламным роликом "Арбидола", выходившим в радиоэфирах.

"В инструкции препарата говорится о том, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки. Управление готовит необходимые запросы для выяснения обстоятельств, в том числе производителю препарата", — объяснила Никитина.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.