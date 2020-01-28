МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Минтранс РФ в числе других ведомств получил и рассматривает материалы эмиратской DP World по покупке доли в российской транспортной группе Fesco, сообщил журналистам замглавы ведомства Юрий Цветков в кулуарах Всероссийской конференции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками.

Издание РБК в январе со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо представителя DP World в России Сергея Чемарды, которое он отправил 15 января в Минтранс, ФАС, Минэкономразвития и Аналитический центр при правительстве написало, что DP World сообщила правительству о планах купить Fesco. Оператор готов приобрести 49% в головной компании группы "Дальневосточное морское пароходство", будет стремиться к дальнейшему развитию группы, модернизирует Владивостокский порт, вложив в него около 350 миллионов долларов, и расширит парк вагонов для доставки большого количества грузов по Транссибу.

"Да, действительно компания DP World обращалась в правительство, существует специальная процедура по разрешению покупки долей акционерных обществ, которые решаются через комиссию по иностранным инвестициям. Существует определенная процедура, в которой принимают (участие – ред.) разные министерства и ведомства. Но чтобы рассмотреть заявку, то есть помимо письма, которое было направлено, необходим еще бизнес-план и ряд других документов, которые показывают действительно ли помимо декларации о намерениях реальные планы — что это принесет экономике РФ, в каких объемах, более детально…. Они их представили, сейчас они разосланы по всем министерствам, рассматриваются", — сказал Цветков.

Цветков не уточнил, о какой доле и схеме сделки идет речь.

ФАС в сентябре 2017 года получила ходатайство от DP World и РФПИ по покупке акций группы Fesco. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям при рассмотрении сделки не отказала DP World в покупке доли в Fesco, решение поставлено на паузу, говорил РИА Новости в марте 2019 года глава группы Александр Исурин. Совладелец компании Зиявудин Магомедов, которому принадлежит 32,5% акций Fesco, в декабре 2019 года заявил, что категорически не намерен продавать свою долю в компании.

Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Пакет в 32,5% акций Fesco принадлежит Зиявудину Магомедову, 23,8% — компаниям, контролируемым Марком Гарбером (одним из контролирующих акционеров GHP Group), 17,4% — TPG Capital, 26,3% — другим акционерам или находятся в свободном обращении.