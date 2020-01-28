Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил его представитель
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель.
Ранее об этом написали ряд Telegram-каналов.
"Да, мы подтверждаем эту информацию", — сказал он.
АО "Дом.РФ" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) было создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства.
https://1prime.ru/business/20200128/830857648.html