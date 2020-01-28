МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель.

Ранее об этом написали ряд Telegram-каналов.

"Да, мы подтверждаем эту информацию", — сказал он.

АО "Дом.РФ" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) было создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства.