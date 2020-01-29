МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль интернет-аукциона eBay по итогам 2019 года снизилась на 29% по сравнению с показателем 2018 года и составила 1,786 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию по итогам года составила 2,09 доллара против 2,55 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 0,5% — до 10,8 миллиарда долларов.

Чистая прибыль eBay в четвертом квартале прошлого года составила 556 миллионов долларов, снизившись на 27% в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию составила 0,69 доллара против 0,8 доллара за три отчетных месяца предыдущего года. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,81 доллара при прогнозе в 0,76 доллара. Квартальная выручка снизилась на 2% — до 2,821 миллиарда долларов. Эксперты ожидали показатель на уровне 2,81 миллиарда долларов.

Число активных покупателей по состоянию на 31 декабря 2019 года составило 183 миллиона человек, что на 2% выше показателя годичной давности.

В первом квартале 2020 года eBay прогнозирует выручку в диапазоне 2,55-2,6 миллиарда долларов (аналитики ожидали прогноз на уровне около 2,64 миллиарда), а разводненную прибыль на акцию на уровне 0,5-0,53 доллара. По итогам 2020 года компания ожидает выручку в диапазоне 10,72-10,92 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию, по оценке компании, может достичь 2,18-2,28 доллара.

eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.