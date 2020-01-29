МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks в первом квартале 2019-2020 финансового года (завершился 29 декабря) выросла на 16,5% в годовом выражении и составила 885,7 миллиона долларов; при этом более половины заведений в Китае было закрыто из-за вспышки коронавируса, следует из отчетности компании.

Прибыль на акцию составила 0,74 доллара против 0,61 доллара за аналогичный период год назад. Скорректированная прибыль достигла 0,79 доллара при прогнозе аналитиков в 0,76 доллара. Выручка компании за отчетный период выросла на 7% — до 7,097 миллиарда долларов, что соответствует прогнозам экспертов.

Сопоставимые продажи в мире выросли на 5%, что выше ожиданий аналитиков в 4,4%. В странах Северной и Южной Америки показатель поднялся на 6%, отдельно в США — также на 6%. В остальных странах рост сопоставимых продаж составил 1%, в Китае — 3%. За первый квартал компания открыла 539 новых кофеен, теперь их число составляет 31 795.

При этом, как говорится в отчете, сеть закрыла более половины своих ресторанов и магазинов в Китае из-за вспышки коронавируса, который уже распространился за пределы КНР. Компания надеется, что это временная мера. Во вторник Starbucks сообщала, что закрыла более 2000 своих кофеен в Китае из 4100.

Starbucks оставила неизменным свой годовой прогноз, который не учитывает влияние вируса на результаты компании. В октябре компания ожидала, что в 2019-2020 фингоду откроет около 2 тысяч кофеен по всему миру, рост консолидированной выручки составит 6-8%, а прибыль на акцию — 2,84-2,89 доллара.

Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью более чем из 30 тысяч кофеен по всему миру.