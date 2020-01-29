МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает не выплачивать чартерным авиакомпаниям компенсации за рост цен на авиакеросин в 2018 году, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в нескольких российских авиакомпаниях.

По информации издания, в правительстве впервые после смены состава обсудили целесообразность топливных компенсаций авиакомпаниям. Совещание прошло в Минтрансе 28 января. Как сообщают источники, ФАС аргументировала свое предложение тем, что чартерные перевозчики могут поднять топливный сбор непосредственно перед вылетом, компенсировав колебания цен на керосин. Авиакомпании, работающие на регулярных рейсах, такой возможности лишены.

В ФАС не ответили на вопросы издания. В Минтрансе сообщили, что считают данное предложение неоднозначным, т.к. его реализация может сорвать отпуска российских туристов. Источник газеты в одной из крупных авиакомпаний сказал, что авиаперевозчики не поддержали инициативу ФАС. По его словам, отказ от выплат чартерным перевозчикам приведет к смене технологии расчета, что выльется в очередную задержку выплат, а сама технология может быть "непрозрачной".

В Минфине изданию сказали, что вопросы конечной суммы компенсации и адресаты ее получения "пока прорабатываются". При этом Минфин против инициативы Минтранса, который предлагает распределять компенсации между авиакомпаниями в зависимости от объема закупленного и заправленного в России топлива. Минфин предлагает тщательнее проработать критерии предоставления субсидий, пишет газета со ссылкой на письмо Минфина в Минтранс от 21 января.

Также в письме говорится, что бюджет сможет выделить на компенсации 22,4 миллиарда рублей вместо 23 миллиардов, о которых говорилось в прошлом году. Источник в одной из крупных авиакомпаний объясняет, что новая сумма рассчитана исходя из налоговых деклараций авиакомпаний по акцизам, поданным в ФНС. По его словам, в целом перевозчиков устраивает эта сумма: отрасль давно ждет выплат, и игроки хотят получить их как можно быстрее.

Собеседники издания также сообщили, что Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложила освободить авиакомпании от выплаты НДС на компенсации, иначе перевозчикам придется вернуть в бюджет 4,48 миллиарда из 22,4 миллиарда рублей. В Минтрансе сказали, что ведомство против начисления НДС на компенсации. При этом там добавили, что сроки выплаты компенсаций пока не определены.