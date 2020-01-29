МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis по итогам 2019 года составила 11,737 миллиарда долларов, снизившись на 7% по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию по итогам года составила 5,06 доллара против 5,38 доллара годом ранее. Выручка Novartis за прошлый год составила 47,498 миллиарда долларов, увеличившись на 6%.

В четвертом квартале чистая прибыль компании составила 1,129 миллиарда долларов, что на 5,4% ниже показателя аналогичного периода 2018 года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,49 доллара против 0,51 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 7,8% — до 12,403 миллиарда долларов.

Увеличение выручки за четвертый квартал компания объясняет сильными показателями, в основном за счет препаратов Entresto, Zolgensma, Cosentyx и Kisqali, что было частично нивелировано негативным ценовым влиянием и конкуренцией на рынке дженериков.

Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Компания ведет деятельность в 155 странах, в том числе в России.