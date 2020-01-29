МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Итальянский машиностроительный холдинг Leonardo договорился с инвестиционной компанией Lynwood Investments, связанной, по данным СМИ, с российским бизнесменом Александром Мамутом, о покупке швейцарской вертолетной компании Kopter Group AG, говорится в сообщении итальянской компании.

Сумма сделки, завершение которой ожидается в первом квартале 2020 года, составляет 185 миллионов долларов.

Leonardo полагает, что данная покупка позволит компании еще больше укрепить свое мировое лидерство в секторе вертолетостроения.

"Мы рады приветствовать эту инновационную компанию как неотъемлемую часть нашего мирового вертолетного бизнеса", — приводятся в сообщении слова управляющего директора Leonardo Helicopters Джана Пьеро Кутилло (Gian Piero Cutillo).

Швейцарская компания Kopter основана в 2009 году. До переименования в 2018 году она носила название Marenco SwissHelicopter. Главной разработкой компании является легкий однодвигательный вертолет SH09.

Leonardo — один из крупнейших машиностроительных холдингов в Италии, который, помимо прочего, работает в сферах вертолетостроения, обороны и энергетики.