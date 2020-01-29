ПЕКИН, 29 янв – ПРАЙМ. Благотворительный фонд основателя Alibaba Group Джека Ма в среду пожертвовал 100 миллионов юаней (около 14,4 миллиона долларов) на разработку вакцины против нового типа коронавируса, говорится в заявлении фонда в соцсети Weibo.

Помимо этого, Alibaba Group бесплатно предоставит научно-исследовательским учреждениям все вычислительные мощности, необходимые для исследований по разработке вакцины и лекарств от нового типа коронавируса.

"Благотворительный фонд Джека Ма пожертвовал 100 миллионов юаней на поддержку исследований в области разработки вакцины против нового типа коронавируса", — говорится в сообщении.

По 20 миллионов юаней из этой суммы получат Китайская академия наук и Китайская академия инженерных наук, а остальные средства будут направлены на поддержку китайских и иностранных ученых и научно-исследовательских институтов для содействия развитию сотрудничества в мерах по профилактике и лечению нового коронавируса.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.