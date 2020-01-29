Глава группы "Дело" Шишкарев планирует возглавить совет директоров "Трансконтейнера"
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Глава группы "Дело" Сергей Шишкарев сообщил, что будет номинирован в совет директоров "Трансконтейнера" и планирует возглавить его.
Группа "Дело" в конце 2019 года купила у РЖД 50% плюс две акции "Трансконтейнера" за 60,3 миллиарда рублей. Собрание акционеров по выбору совета директоров назначено на 26 марта 2020 года. Всего совет директоров оператора состоит из 11 человек.
"Да, конечно. Я буду председателем", — сказал Шишкарев журналистам, отвечая на вопрос, будет ли он номинирован в совет директоров оператора.
https://1prime.ru/business/20200129/830862945.html