МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Глава группы "Дело" Сергей Шишкарев сообщил, что будет номинирован в совет директоров "Трансконтейнера" и планирует возглавить его.

Группа "Дело" в конце 2019 года купила у РЖД 50% плюс две акции "Трансконтейнера" за 60,3 миллиарда рублей. Собрание акционеров по выбору совета директоров назначено на 26 марта 2020 года. Всего совет директоров оператора состоит из 11 человек.

"Да, конечно. Я буду председателем", — сказал Шишкарев журналистам, отвечая на вопрос, будет ли он номинирован в совет директоров оператора.