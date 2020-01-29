МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Рестораторы Аркадий Новиков и Антон Пинский, купившие в январе сеть гастрономов премиум-класса "Глобус Гурмэ", планируют ее ребрендинг — обновят ассортимент и откроют кафе с авторскими блюдами, говорится в сообщении пресс-службы Novikov Group.

В компании не ответили на запрос РИА Новости о долях новых акционеров, сумме сделки и ее условиях.

"В планах рестораторов сохранить основное направление организации – ритейл, но вместе с тем сделать ребрендинг с добавлением гастрономического вектора. Первыми будут реорганизованы крупные гастрономы в местах наибольшей проходимости — в ТЦ "Гименей", ЦУМе, "Временах года" и на Новой Риге", — сказано в сообщении.

"Добавится обширная гастрономическая часть. Под кураторством шеф-повара Глена Баллиса будут запущены несколько кафе, в корне отличающиеся от привычных нам бистро при супермаркетах. В заведениях сделают акцент на сервисе, полноценном меню и авторских блюдах, которые будут готовить при гостях. На базе этих кафе получат развитие ЗОЖ-направление и выпечка", — сообщили в компании.

Сеть гастрономов "Глобус Гурмэ" основана в 2005 году, она состоит из 10 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге, 4 из которых открыты по франчайзингу. Общий оборот сети в 2019 году составил более 3 миллиардов рублей.

Основными акционерами проекта в момент основания были нынешний первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис и ресторатор Аркадий Новиков, однако в 2007 году Новиков вышел из проекта. В 2018 году менеджмент компании приобрел у Хасиса контроль над проектом (94%), а в 2019 были выкуплены оставшиеся 6%.