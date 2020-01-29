МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's по итогам 2019 года выросла на 2% по сравнению с предыдущим годом — до 6,025 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный период выросла до 7,88 доллара против 7,54 доллара годом ранее. Операционная прибыль сети увеличилась на 3%, до 9,07 миллиарда долларов. Выручка McDonald's по итогам года составила 21,076 миллиарда долларов, практически не увеличившись с показателя прошлого года в 21,025 миллиарда.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль McDonald's увеличилась на 11% в годовом выражении — до 1,572 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,08 доллара против 1,82 доллара годом ранее. Квартальная операционная прибыль сети увеличилась на 15%, до 2,292 миллиарда долларов, выручка — на 4%, до 5,349 миллиарда долларов.

Мировые сопоставимые продажи McDonald's по итогам четвертого квартала и в целом 2019 года выросли на 5,9%, до максимума за 10 лет.

"Год ознаменовался знаковыми событиями для McDonald's, в том числе достижением самого большого показателя мировых сопоставимых продаж за последние 10 лет", — приводятся в релизе слова президента и главного исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински.

Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве.