МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Сеть торговли мебелью и предметами домашнего обихода IKEA объявила о временном закрытии около половины всех своих магазинов в Китае из-за вспышки коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сообщение Ingka Group, материнской компании IKEA.

"В ответ на призыв китайского правительства к усилению контроля за распространением заболевания IKEA с 29 января закроет около половины магазинов в Китае", — приводит агентство сообщение компании, уточнив, что в стране насчитывается 30 магазинов IKEA.

В сообщении не говорится о сроках приостановки работы магазинов. По словам компании, сотрудники должны оставаться дома до следующего объявления. Отмечается, что нерабочие дни будут оплачены.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году. Компания работает более чем в 50 странах. Головной офис находится в Делфте (Нидерланды).