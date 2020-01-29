МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Пассажиры могут вернуть билеты на поезда из России в Китай, оформленные в кассах РЖД, без взимания дополнительных сборов, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Между Россией и Китаем в настоящее время курсируют поезда № 3/4 Пекин – Москва и 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочные вагоны АО "ФПК" сообщением Чита – Маньчжурия и группа вагонов сообщением Москва-Пекин.

"Пассажиры поездов дальнего следования, которые планировали совершить поездки из России в Китай по железной дороге в период до 27 марта включительно, могут сдать неиспользованные билеты, оформленные на территории России, в международных кассах АО "ФПК" без взимания дополнительных плат и сборов", — сообщили в ФПК в среду.

Если пассажир оформлял проездной документ для поездки из Китая в Россию на территории иностранного государства, однако решил отказаться от поездки, находясь на территории РФ, он должен не позднее, чем за 6 часов до отправления поезда обратиться для проставления специальных отметок в любой пункт продажи АО "ФПК". За возвратом денежных средств пассажирам с проставленными отметками на билетах необходимо обратиться в пункты продаж иностранных железных дорог, где были оформлены проездные документы.

"В то же время для профилактики инфекционных заболеваний работниками поездных бригад организованы специальные инструктажи для пассажиров. Все пассажирские поезда внутри обрабатываются дезинфицирующими средствами", — сообщили в компании.

Там добавили, что "Федеральная пассажирская компания" работает в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора. Так, все сотрудники ФПК, которые работают непосредственно с пассажирами (поездные бригады и кассиры) прошли специальные инструктажи. В частности, поездные бригады оказывают содействие медицинским работникам на пограничных железнодорожных пунктах пропуска, где проводится усиленный контроль с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.