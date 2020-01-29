МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Крупнейшие российские ритейлеры электроники не опасаются снижения поставок и дефицита техники в РФ из-за вспышки коронавируса в Китае, рассказали РИА Новости представители компаний.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались.

Власти Китая, где производится наибольший объем электроники в мире, решили продлить официальные новогодние каникулы, заканчивающиеся 30 января, до 2 февраля. Как написало РБК со ссылкой на поставщиков потребительской электроники в Россию, из-за продления каникул в Китае у продавцов могут возникнуть сбои при поставках потребительской электроники, из-за чего на рынке может возникнуть дефицит.

В то же время, у российских ритейлеров нет опасений по поводу сокращения поставок электроники. "В настоящий момент все поставки товаров выполняются согласно обязательствам партнеров, поэтому у нас нет никаких опасений", — сказали в пресс-службе "Связного". В re:Store (официальный реселлер техники Apple) заявили, что на сегодняшний день никаких изменений в поставках компания не наблюдает и уведомлений от производителей не получала. "Все в обычном режиме, как это было и в прошлые годы в этот период", — сказали в re:Store.

В пресс-службе Ozon отметили, что поставки китайских товаров идут в срок, также у компании достаточно запасов в ее логистических центрах. В компании отметили, что в конце января — начале февраля в Китае всегда каникулы, и Ozon учитывает этот фактор при планировании. "В феврале-марте иногда бывают ситуации, когда самые популярные модели гаджетов и техники доступны, например, не во всех цветах, но это, как правило, связано с повышенным спросом под гендерные праздники, который мы также учли при планировании закупок", — сказали в Ozon.

Розничные сети сотовых операторов также не ожидают дефицита. "В наличии достаточный запас продукции, дефицита даже в случае продления каникул мы не ожидаем", — сказали в пресс-службе "Мегафона". "Мы не видим никаких рисков с точки зрения поставок, и дефицита товара сейчас нет", — сказали в "Билайне". На маркетплейсе "Беру" также сейчас не имеют проблем с ассортиментом, сказали в пресс-службе.