БЕРЛИН, 29 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания Lufthansa и ее дочки Swiss и Austrian Airlines приостанавливают полеты в Китай и из Китая до 9 февраля, говорится в сообщении немецкой компании.

"Lufthansa, Swiss и Austrian Airlines приостанавливают полеты в Китай и из Китая (материковая часть) до 9 февраля. По оперативным соображениям бронь билетов в Китай (материковая часть) приостановлена до конца февраля. Полеты в Гонконг будут продолжаться в соответствии с планом", — говорится в сообщении Lufthansa в Twitter.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались.