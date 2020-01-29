МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. РЖД начинают фиксировать снижение спроса на перевозки грузов из Китая транзитом через Россию из-за ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам в среду замгендиректора компании Алексей Шило.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Сейчас в Китае праздничные выходные по случаю Нового года по лунному календарю. Изначально выходные должны были продлиться с 25 января по 31 января, однако из-за вспышки коронавируса власти приняли решение продлить их до 2 февраля. Многие компании в этот период не работают.

Шило рассказал, что в январе текущего года компания не увидела какого-либо ухудшения ситуации в отношении Китая в целом: перевозки контейнеров на сети РЖД за январь выросли на 11,8%, а груженых контейнеров из Китая в Европу — на 22%. По его словам, в сообщении с Уханем есть три регулярных маршрута контейнерных поездов, задействованных дочерними компаниями холдинга. За 24 дня января было отправлено около 15 контейнерных поездов.

"Но сказать, что какие-то сегодня ухудшения,… мы их не чувствовали. Первые "звоночки", связанные с ограничениями на перевозки, начинаем чувствовать буквально сейчас онлайн: поступает информация, что та или иная провинция не набирает грузов в связи с тем, что останавливаются производства", — ответил Шило на вопрос, видят ли РЖД снижение перевозок из Китая на фоне ситуации с коронавирусом.

"В связи с рядом карантинных мероприятий не могут сегодня набрать груз на маршрут, который есть, и проблема связана только с этим, не с тем, что там есть какие-либо ограничительные меры, такого пока точно нет", — добавил замглавы РЖД. Он отметил, что РЖД будут следить за ситуацией. "Думаем, что в феврале, конечно, будет снижение перевозок из Китая, связано это скорее с тем, что период остановки производств продлили на несколько дней. Считаем, что за счет этого к уровню прошлого года будет снижение", — сказал Шило.

Уровень снижения он назвать затруднился. "Пока сложно сказать. У нас конкретно из Ухани грузов идет не очень много, груз идет из других провинций, из этих провинций у нас отгрузки пока не останавливались", — пояснил он.