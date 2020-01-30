МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в 2019 году снизилось третий год подряд и достигло минимума с 2010 года, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Показатель сократился в 2019 году на 14,2%, достигнув 1,3 миллиона единиц. При этом производство автомобилей для внутреннего рынка в минувшем году упало на 12,3%, до 247,1 тысячи штук, а машин, направляемых на экспорт — на 14,7%, до 1,06 миллиона. На экспорт в 2019 году пришлось 81% произведенных в Великобритании автомобилей.

За декабрь в Великобритании было собрано 73,08 тысячи автомобилей, что на 6,4% ниже показателя годичной давности.

"Падение производства автомобилей в Великобритании до самого низкого уровня почти за десятилетие вызывает серьезную обеспокоенность. Каждая страна в мире хочет успешного автомобильного сектора, поскольку он является движущей силой торговли, производительности и занятости", — приводятся в релизе слова главы SMMT Майка Хоуза (Mike Hawes).

В минувшем году промышленность Великобритании оказалась под давлением из-за неопределенности вокруг выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Ситуация прояснилась только в январе, когда британский парламент одобрил законопроект по условиям выхода страны из ЕС. Также документ получил королевскую санкцию и стал законом.

На текущей неделе он прошел необходимые одобрения в Европарламенте, был подписан главой Европейского совета Шарлем Мишелем и руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Великобритания должна покинуть ЕС в полночь по центральноевропейскому времени 31 января (02.00 мск 1 февраля).