МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Группа компаний "Обувь России", один из крупнейших российских обувных ритейлеров, в 2019 году увеличила консолидированную выручку на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 13,622 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Консолидированная выручка в четвертом квартале увеличилась на 22%, до 4,551 миллиарда рублей. Общая сопоставимая выручка увеличилась на 0,8%. Прирост розничной сети в четвертом квартале составил 10 собственных магазинов Westfalika — основного бренда группы "Обувь России".

Компания в январе-декабре открыла более 200 новых магазинов, чистый прирост составил 181 магазин — с учетом релокации и закрытия некоторых торговых точек. По состоянию на 31 декабря 2019 года розничная сеть группы насчитывала 908 магазинов (из них 172 франчайзинговые) в 370 городах России. Общая торговая площадь собственных магазинов в 2019 году увеличилась на 15%, до 61,9 тысячи квадратных метров.

Группа "Обувь России" — крупный российский обувной ритейлер. Компания была основана в 2003 году, она развивает несколько обувных сетей, включая сети Westfalika, "Пешеход" и Emilia Estra. Глава "Обуви России" Антон Титов владеет 50% акций ПАО "ОР", управляющей компании группы, структура бизнесмена Михаила Прохорова — 16%.