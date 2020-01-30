МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Совет директоров АО "Почта России" на заседании 4 февраля рассмотрит вопросы об освобождении от должности гендиректора и назначении нового главы компании, говорится в сообщении компании.

В настоящее время гендиректором "Почты России" является Николай Подгузов, занимающий эту должность с 2017 года. В октябре 2019 года его полномочия были продлены еще на 5 лет. До прихода в "Почту России" Подгузов с сентября 2013 года занимал пост замглавы Минэкономразвития. Источники РИА Новости сообщали, что новым главой компании может стать бывший вице-премьер РФ Максим Акимов, а Подгузов — его первым заместителем.

"Почта России" — федеральный почтовый оператор РФ. Предприятие включает складские мощности, логистические центры и 42 тысячи почтовых отделений, а также свыше 16 тысяч единиц автотранспорта, более 870 собственных вагонов. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет порядка 3,2 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).

"Почта России" с 1 октября 2019 года преобразована в акционерное общество, которое стало правопреемником одноименного ФГУПа, 100% его акций принадлежит РФ. В конце сентября прошлого года правительство утвердило устав нового АО с капиталом 15,8 миллиарда рублей.