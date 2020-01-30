МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей мировой розничной сети по торговле одеждой Hennes & Mauritz (H&M) по итогам 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 ноября, выросла на 6,2% — до 13,443 миллиарда шведских крон (около 1,4 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.

В пересчете на одну акцию прибыль H&M составила 8,12 шведской кроны (0,84 доллара) против 7,64 шведской кроны (0,79 доллара) годом ранее. Выручка компании выросла на 10,6%, до 232,755 миллиарда крон (24,2 миллиарда долларов).

По итогам четвертого квартала финансового года Н&М нарастила чистую прибыль на 18,9% в годовом выражении — до 4,212 миллиарда шведских крон (438 миллионов долларов). В пересчете на акцию прибыль составила 2,54 шведской кроны (0,26 доллара) против 2,14 шведской кроны (0,22 доллара) годом ранее. Выручка в четвертом квартале выросла на 9,3% до 61,694 миллиарда шведских крон (6,4 миллиарда долларов).

Объем продаж H&M в России по итогам финансового года вырос на 19% в годовом выражении — до 6,852 миллиарда крон (712,7 миллиона долларов). Количество магазинов в стране по итогам периода составило 147 штуки.

Всего за прошедший финансовый год было открыто 281 новых магазинов сети. Общее количество магазинов, таким образом, составило 5,076 тысячи. В 2019-2020 финансовом году планируется открыть еще 200 новых магазинов. "Наибольшее число новых магазинов будет открыто в Южной Америке, Азии (исключая Китай) и в России и Восточной Европе", — отмечает компания.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday и другие.

В четверг компания сообщила также, что проводит перестановки в топ-менеджменте компании, меняя председателя совета директоров и назначая нового гендиректора.

Так, генеральный директор H&M Карл-Юхан Перссон (Karl-Johan Persson) перейдет на пост председателя ее совета директоров, сменив Стефана Перссона (Stefan Persson). "После более чем 20-летнего председательства в совете директоров Стефан Перссон принял решение не выставлять свою кандидатуру на переизбрание на ежегодном собрании акционеров 7 мая 2020 года. Стефан Перссон выразил пожелание, чтобы Карл-Юхан Перссон сменил его на посту председателя по итогам общего собрания акционеров", — говорится в сообщении.

При этом новым гендиректором компании станет Хелена Хельмерссон (Helena Helmersson), которая в данный момент занимает пост операционного директора. "Совет директоров принял решение назначить операционного директора Хелену Хельмерссон преемником Карла-Юхана. Хелена Хельмерссон сегодня принимает на себя обязанности генерального директора Hennes&Mauritz AB", — говорится в сообщении.