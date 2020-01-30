МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Вся продукция российских ресторанов McDonald's к концу 2020 года будет производиться на территории РФ, сообщил в ходе пресс-конференции гендиректор сети ресторанов быстрого питания в РФ Марк Карена.

"Мы достигли существенных успехов в развитии отечественной сети поставщиков. И я с радостью и гордостью хочу поделиться с вами тем, что к концу 2020 года 100% продукции McDonald's будет производиться в России", — сказал Карена.

Он также сообщил, что McDonald's планирует в 2020 году развивать сеть на восток России, в частности, открыть рестораны на Дальнем Востоке.

"В 2020 году мы планируем расширить географию от Калининграда, где мы уже работаем, до Дальнего Востока, где мы планируем открыть новые предприятия в Хабаровске и Владивостоке. Мы планируем, что в этом году количество ресторанов McDonald's превысит 800", — сказал Карена.

Сейчас самый восточный город присутствия McDonald's в России – это Красноярск.

Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает более 735 ресторанов McDonald's. Марк Карена был назначен генеральным директором McDonald's в России в июле 2018 года.