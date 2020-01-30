МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever по итогам 2019 года сократил чистую прибыль на 38,4% в годовом выражении — до 6,026 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,14 евро против 3,48 евро в предыдущем году. Продажи компании за год выросли на 2% — до 51,98 миллиарда евро. Основные продажи выросли за год на 2,9%.

Выручка Unilever от реализации в четвертом квартале составила 12,6 миллиарда евро, что на 4% выше показателя годичной давности. При этом основные продажи выросли на 1,5%. На развивающихся рынках основные продажи за квартал увеличились на 2,8% — до 7,5 миллиарда евро, на развитых – снизились на 0,6%, до 5,1 миллиарда евро.

Основные продажи подразделения Foods & Refreshment выросли в четвертом квартале на 1,4% — до 4,3 миллиарда евро, Beauty & Personal Care — на 0,5%, до 5,6 миллиарда, Home Care — на 3,7%, до 2,7 миллиарда евро.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран. Среди них — Lux, Sunsilk, Timotei, Denim, Dove, Rexona, Domestos, Knorr, Lipton, Brooke Bond. На 264 производственных объектах Unilever в сотне стран мира работают около 163 тысяч сотрудников. На российском рынке Unilever работает с 1992 года.