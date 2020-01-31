МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ, Анна Киселева. В пятницу, 31 января, McDonald's отмечает юбилей работы в России — 30 лет назад свыше 5 тысяч человек собрались на Пушкинской площади в Москве, ожидая открытия ресторана. За первый день работы он обслужил более 30 тысяч посетителей.

В день рождения сеть планировала воссоздать антураж ушедшей эпохи, установив цены на "Биг Мак" тридцатилетней давности. Акцию "Биг Мак по 3 рубля" активно обсуждали пользователи социальных сетей, прогнозируя небывалое оживление столицы, гигантские очереди и даже драки за бургеры. Однако распродажу пришлось отменить из-за рекомендации правительства Москвы по профилактике нового типа коронавируса.

С точки зрения бизнеса, McDonald’s является одним из крупнейших иностранных инвесторов и налогоплательщиков: за 30 лет компания инвестировала в России 2,5 млрд долларов и заплатила 167 млрд рублей налогов. По словам гендиректора компании в РФ Марка Карены, до четверти всех налоговых поступлений в РФ в сегменте общественного питания приходится на McDonald’s. В интервью агентству "Прайм" Карена рассказал, как падение реальных доходов населения влияет на бизнес, изменятся ли цены в российских ресторанах McDonald’s и какие технологии внедряет сеть.

- Отразилось ли падение реальных доходов населения в России на бизнесе McDonald’s – замечаете ли вы, что люди меньше стали ходить в ваши рестораны, экономя деньги?

— Мы видим, что реальные располагаемые доходы не растут, скорее, наоборот. В связи с этим рынок перераспределяется: люди уходят из более дорогих сегментов к нам. Наши посетители хотят получить оптимальное соотношение цены и качества — хорошее качество по доступной цене. Когда они приходят к нам, мы можем им это предложить. А с другой стороны, когда экономическая ситуация улучшается, экономика растет, мы тоже продолжаем расти. Поэтому в этом смысле мы очень устойчивый бизнес.

- В последние годы компания установила в своих ресторанах терминалы самообслуживания, запустила онлайн-доставку. Как это повлияло на операционные показатели сети?

— Принципиально важный для нас показатель — это уровень удовлетворенности наших гостей. Он существенно вырос благодаря инновациям — внедрению киосков, где можно спокойно, без стресса сделать заказ, а также возможности получить заказ за столик. То есть это оправданная инвестиция.

- Можно ли ждать, например, отказа от кассиров, поскольку их могут заменить терминалы самообслуживания?

— Речь не идет о сокращении, скорее наоборот. Часть сотрудников высвободилась и у них теперь больше времени для общения с посетителями в зале. Для того, чтобы носить заказы, требуется гораздо больше людей, поэтому мы не сокращаем персонал, а наоборот увеличиваем. К тому же мы дополнительно вкладываемся в подготовку персонала.

- В декабре в Москве открылась тестовая точка McDonald's в отделении Сбербанка — кофейный автомат и терминал для заказа доставки из ресторана в офис банка. Как вы оцениваете первый месяц ее работы? Будете ли масштабировать этот эксперимент?

— Первые результаты превосходят наши ожидания, даже если учитывать тот факт, что традиционно январь — это месяц, когда люди потихоньку возвращаются с каникул. Реализованный проект — еще не в полной мере совместная локация со Сбербанком, мы продолжаем над этим работать. Те предварительные результаты, которые мы имеем, говорят о том, что это направление успешно.

- Какие технические новинки McDonald’s планирует внедрить в ближайшем будущем? Планируете ли внедрять новые сервисы для клиентов?

— Помимо уже объявленных новаций мы планируем улучшить уже существующее мобильное приложение — оно будет предлагать гораздо больше возможностей. И следующим шагом на пути повышения уровня сервиса станет внедрение элементов и технологий, основанных на применении искусственного интеллекта на "Макавто". Как это работает: тот дисплей, который отображает меню, будет делать это в соответствии с целым рядом параметров, например, с погодой, временем суток, предпочтений, которые человек уже имеет.

- Планируете ли пересматривать цены на блюда в ресторанах в ближайшее время?

— Мы стараемся удерживать наши цены на уровне, то есть иногда они вынуждены повышаться, но мы стараемся удерживать их рост на уровне ниже инфляции. И даже несмотря на изменения НДС, например, все равно, с учетом всех этих факторов мы используем свой глобальный масштаб для того, чтобы посетители почувствовали минимальные изменения.