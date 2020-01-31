МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Глава компании Amazon и богатейший человек мира Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда за 15 минут после того, как был опубликован отчет его компании, пишет агентство Блумберг.

В ночь на пятницу Amazon сообщила, что по итогам четвертого квартала 2019 года ее выручка подскочила на 20%, до 87,44 миллиарда долларов, хотя аналитики ожидали показатель на уровне около 86 миллиардов. Чистая прибыль компании за период выросла на 8%, до 3,27 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию — до 6,47 доллара с 6,04 доллара год назад, прогноз предполагал индикатор на уровне 4,05 доллара.

По данным агентства, акции Amazon подскакивали на 12%, бумаги поднимались в цене до 2,1 тысячи долларов. В результате состояние Безоса выросло на 13,2 миллиарда долларов примерно за 15 минут, пишет агентство. При таком показателе состояние Безоса, по данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), может составить 129,5 миллиарда долларов.

Безосу принадлежит 12% компании Amazon, чья капитализация составляет более 927 миллиардов долларов по состоянию на закрытие торгов четверга, а после начала торгов пятницы показатель может преодолеть уровень в 1 триллион долларов.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на конец 2019 года штат компании составил 798 тысяч человек.