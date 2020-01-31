МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам 2019 года выросла на 15% в годовом выражении и составила 11,588 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Самый богатый человек мира разбогател на $13,2 млрд за 15 минут

Разводненная прибыль на акцию составила 23,01 доллара против 20,14 доллара по итогам 2018 года. Выручка выросла на 20,5% — до 280,522 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Amazon увеличилась на 8% к уровню предыдущего года, достигнув 3,268 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 6,47 доллара против 6,04 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Аналитики ожидали прибыль на акцию в 4,05 доллара. Выручка компании выросла на 20,8% — до 87,437 миллиарда долларов при прогнозе в 85,97 миллиарда долларов.

По итогам первого квартала Amazon ожидает роста выручки на 16-22% в годовом исчислении — до 69-73 миллиардов долларов.

На электронных торгах после закрытия основной торговой сессии акции Amazon дорожают на 9,75%.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на конец 2019 года штат компании составил 798 тысяч человек.