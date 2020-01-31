МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг приоритетного необеспеченного долга американской Boeing до "Baa1" с "A3", оставив его в списке на пересмотр с возможным понижением, говорится в релизе агентства.

Краткосрочный рейтинг, который не находится в списке, был вновь подтвержден агентством на отметке "Prime-2". Рейтинг приоритетного необеспеченного долга Boeing был помещен агентством в список на пересмотр в середине января.

"Финпоказатели Boeing за четвертый квартал указывают на более высокий коэффициент прожигания денег в 2020 году, чем предполагалось ранее, что увеличивает зависимость от заемных средств для финансирования последствий длительного восстановления программы (модели лайнера 737 — ред.) MAX. Теперь мы ожидаем, что путь к восстановлению системы производства MAX и кредитного профиля Boeing затронет и 2023 год, и это будет стоить гораздо больше", — считает старший вице-президент и главный аналитик Moody's по компании Джонатан Рут (Jonathan Root).

Сохранение рейтинга в списке на пересмотр с возможностью понижения отражает в основном неопределенность вокруг того, когда Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США разрешит эксплуатацию 737 MAX, а также возможные финансовые риски, включая производство, поставки, компенсации и финансовую политику.

Boeing 21 января сообщил, что приостановил на неопределенный срок производство самолетов 737 MAX и ожидает их возвращения в эксплуатацию в середине текущего года. Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте — Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.