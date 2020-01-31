Хуснуллин: Говорить о реновации по всей стране пока рано
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Говорить о реновации жилья по всей России пока рано, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"У нас утверждённый нацпроект "Жилье и городская среда". Вот этим мы будем заниматься и занимаемся, потому что на это выделены деньги, есть конкретные планы, есть конкретные сроки", — отметил он.
Хуснуллин напомнил, что в нацпроекте предусмотрены средства и на расселение аварийного жилья.
"Говорить о том, что мы реновацией начнём заниматься по всей стране, пока рано. Я считаю, для того, чтобы оценить эту ситуацию, нужно посмотреть целом, как программа "Жилище" будет выполняться", — сказал он.
По мнению вице-премьера, нужно сосредоточится не на "сверхновых" проектах, а на том, что уже есть. "Сегодня огромные средства выделены на национальные проект, все возможности есть, огромные возможности есть. Если нужно что-то подправить и донастроить, то нужно сделать это и запускать все действующие проекты в работу", — заключил он.
Ранее Хуснуллин заявлял, что проект всероссийской программы реновации жилья нужно начать отрабатывать на крупных городах страны.
https://1prime.ru/business/20200131/830876085.html