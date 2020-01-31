МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Говорить о реновации жилья по всей России пока рано, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"У нас утверждённый нацпроект "Жилье и городская среда". Вот этим мы будем заниматься и занимаемся, потому что на это выделены деньги, есть конкретные планы, есть конкретные сроки", — отметил он.

Хуснуллин напомнил, что в нацпроекте предусмотрены средства и на расселение аварийного жилья.

"Говорить о том, что мы реновацией начнём заниматься по всей стране, пока рано. Я считаю, для того, чтобы оценить эту ситуацию, нужно посмотреть целом, как программа "Жилище" будет выполняться", — сказал он.

По мнению вице-премьера, нужно сосредоточится не на "сверхновых" проектах, а на том, что уже есть. "Сегодня огромные средства выделены на национальные проект, все возможности есть, огромные возможности есть. Если нужно что-то подправить и донастроить, то нужно сделать это и запускать все действующие проекты в работу", — заключил он.

Ранее Хуснуллин заявлял, что проект всероссийской программы реновации жилья нужно начать отрабатывать на крупных городах страны.