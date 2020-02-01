МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Минтранс в рамках изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагает вдвое повысить штрафы для водителей легковых такси и автобусов за ряд нарушений, следует из проекта ведомства, размещенного на портале правовых актов.

Так, предлагается установить штраф в одну тысячу рублей вместо нынешних 500 рублей за езду с неисправными тормозами или рулевым управлением, две тысячи рублей вместо тысячи за проезд перекрестка на красный свет, и от двух до трех тысяч рублей за поворот или разворот в запрещенном месте для водителя автобуса или такси (сейчас у всех 1-1,5 тысячи), следует из документа.

Также предлагается повысить до 5-10 тысяч рублей штраф для водителя автобуса или такси за вину в ДТП, в котором пострадали люди и нанесены тяжкие и средние увечья, либо лишать прав на срок до двух лет, говорится в проекте. Сейчас за данные нарушения для всех категорий водителей предусмотрен штраф 2,5-5 тысяч рублей, либо лишение прав на срок до 1,5 лет.

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях РФ опубликовал Минюст России — предполагается, он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов и предусматривает, в частности, кратное увеличение размеров штрафов за превышение скорости.