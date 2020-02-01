МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Объем пассажирских железнодорожных перевозок в Китае из-за вспышки коронавируса упал на 77-78%, передает агентство Синьхуа со ссылкой на оператора национальной сети железных дорог.

Первого февраля китайские железные дороги планируют перевезти на 78,5% пассажиров меньше, чем в прошлом году в это время. В январе эта цифра составляла 77,3%.

Железные дороги работают стабильно, но число пассажиров все равно продолжает снижаться, отмечает агентство.

Железнодорожное управление Китая усилило меры по профилактике и контролю за вирусом на станциях. По всей стране уже на 2373 станциях измеряют температуру пассажиров при посадке или при высадке.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.