МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Регулярные рейсы российских и китайских авиакомпаний из РФ в Китай и обратно временно приостановлены за исключением полетов из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг (и обратных рейсов), при этом рейсы российских авиакомпаний в другие города КНР переведены с регулярной основы на чартерную, в связи с чем возможны изменения в расписании полетов, сообщает российский Минтранс.

"С 1 февраля 2020 года временно приостановлено осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских воздушных перевозок, в том числе коммерческих, из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику и в обратном направлении. Исключение составляют регулярные рейсы Москва — Пекин и обратно, Москва — Шанхай и обратно, Москва — Гуанчжоу и обратно, Москва — Гонконг и обратно", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в связи с переводом рейсов российских авиаперевозчиков в другие города КНР с регулярной основы на чартерную возможны изменения в расписании полетов.

"Актуальную информацию о расписании полетов возможно уточнить в авиакомпании. Список авиакомпаний и их телефоны прилагаются", — говорится в сообщении.

Кроме того, Минтранс рекомендует россиянам не летать в Китай без крайней необходимости.

"В случае, если вы еще не вылетели в КНР из Российской Федерации, настоятельно рекомендуем вам не делать этого без крайней необходимости. В случае, если вы приняли решение об отказе от поездки, российскими авиакомпаниями будет осуществлен возврат стоимости авиабилета", — отмечается в документе.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже более 250 человек, заражены около 11,7 тысячи человек. Еще более 100 человек заболели вне Китая. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.