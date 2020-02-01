МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Транспортная компания DPD предупредила о возможных задержках грузов из Китая на несколько дней из-за усиления таможенного контроля на границе.

Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о наличии проблем с доставкой посылок из Китая в связи со вспышкой коронавируса, директор по маркетингу DPD в России Алексей Мерзляков сказал: "Возможные задержки связаны с усилением таможенного контроля на границе".

"Все грузы проходят дополнительные проверки, возможны задержки в пределах нескольких дней", — уточнил он.

В субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне распространения нового типа коронавируса в Китае заявила о том, что получение посылок и писем из этой страны не представляет для людей угрозу.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая, в том числе двое в России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.