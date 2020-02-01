МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Россия не дает разрешений иностранным самолетам, вывозящим граждан своих стран из китайского Уханя, на технические посадки в РФ, сообщил РИА Новости в субботу источник в авиакругах.

Ранее финские СМИ сообщили, что самолет с эвакуируемыми из китайского Уханя гражданами ФРГ вместо запланированной посадки в Москве сел в Хельсинки. В компании, управляющей финским аэропортом Finavia, РИА Новости подтвердили факт посадки самолета, сообщив, что это техническая остановка, когда пассажиры не покидают самолета, а меняется экипаж.

"Росавиация не дала зарубежным компаниям, которые вывозят своих граждан из Ухани, разрешение на технические посадки в РФ", — прокомментировал источник сообщения СМИ.

Официально эту информацию пока не подтверждают.