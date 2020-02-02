МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Оман приостановил в воскресенье авиасообщение с Китаем из-за распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении главного управления гражданской авиации султаната.

"В рамках наблюдения главного управления гражданской авиации за последними событиями по эпидемиологической ситуации с новым коронавирусом и после координации с министерством здравоохранения Омана управление приостанавливает все рейсы гражданской авиации между султанатом и Китайской Народной Республикой с (воскресенья – ред.) 2 февраля 2020 года и до дальнейшего уведомления", — сообщило управление в Twitter.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.

Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.