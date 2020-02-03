МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Рынок гостиничных услуг незначительно пострадает на фоне отмены и переноса на неопределенный срок Российского инвестиционного форума, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум (РИФ), который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля. Причиной стала угроза распространения коронавируса. Он также поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову подумать, как компенсировать организаторам форума понесенные ими затраты и обсудить с ними возможные даты мероприятия.

Гостиничный бизнес не потерпит серьезных потерь на фоне отмены форума, считает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев.

"Не думаю, что потери гостиниц будут достаточно серьезными. Потраченные деньги физических лиц – это их собственные деньги, что касается отелей, то у них всё на предзаказе, поэтому говорить о том, что будет провал – не приходится", — отмечает он.

По оценке специалиста рынка недвижимости из Сочи Анны Моисеевой, сегодня номерной фонд Сочи только при учете официально зарегистрированных отелей составляет порядка 200 тысяч единиц. Соответственно, если считать неофициальные гостиницы – гостевые дома и так далее – этот показатель увеличивается.

"Поэтому отмена 4 тысяч гостей при условии, что брони с бесплатной отменой – достаточно несущественная потеря", — говорит Моисеева. Партнер Colliers International в России Владимир Сергунин отмечает, что в случае полностью предоплаченной брони деньги можно попытаться вернуть через суд, так как ситуация квалифицируется как "форс мажор".

При этом почувствовать эффект на фоне отмены форума смогут владельцы магазинов, кафе, ресторанов и прочих обслуживающих туристов заведений, говорит Моисеева, соглашаясь, что и это не существенные потери.

"С большой долей вероятности, форум будет перенесен на более теплое время, когда стоимость номерного фонда будет выше. Соответственно, будет выше и доход отелей", — считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Менее оптимистичный прогноз дает старший консультант отдела гостиничного бизнеса JLL Михаил Багдасаров. По его словам, традиционно в дни проведения форума загрузка гостиниц города доходит до 90-98%, а тарифы в пиковые дни возрастают в 2-2,5 раза.

"Соответственно отели, подводя итоги месяца, увидят падение среднего тарифа за месяц примерно на 20-30%. Среднемесячная загрузка гостиниц более высоких сегментов упадёт примерно на 5-10 пунктов (в процентном соотношении — на 15-20%); в средних сегментах в феврале загрузка выше, соответственно, на их загрузку отмена РИФа повлияет незначительно — падение на 5-10% (3-4 пункта). Фактически гостиницы не выполнят планы по бюджету первого квартала, так как заместить мероприятие подобного масштаба невозможно", — отметил он.

Старший директор департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Мережко считает, что это достаточно ощутимый удар по бюджетам отелей. "Информация об отмене форума прошла за неделю до его предполагаемой даты открытия, и этого срока, конечно, не хватило для того, чтобы сориентироваться и заполнить провалы в загрузке", — сказала она.

В 2019 году РИФ в Сочи проходил в период с 13 по 15 февраля, по данным организаторов РИФ число участников превысило 8 тысяч человек, напомнила Мережко. Если предположить, что хотя бы 90% из них купили 2 ночевки в городе по среднему тарифу в 15 тысяч рублей за номер, величина упущенной выгоды для отельеров составила порядка 215 миллионов рублей, говорит эксперт Cushman & Wakefield.

"При этом номера на Сочинский РИФ в 2020 году продавались и по 50 и по 60 тысяч рублей за номер, так что по факту величина упущенной выгоды будет выше указанной отметки. Кроме этого, гости форума посещали кафе и рестораны во время отдыха или деловых встреч, соответственно, к этой величине следует прибавить еще и упущенную выгоду предприятий питания города в размере не менее 50-70 миллионов рублей", — заключила она.