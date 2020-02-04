МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль на 11,7% по сравнению с предыдущим годом — до 34,343 миллиарда долларов, сообщается в релизе холдинга.

Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 49,16 доллара против 43,7 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 18% в годовом выражении — до 161,857 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала Alphabet увеличил чистую прибыль на 19% в годовом выражении – до 10,671 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акции классов A, B и C составила 15,35 доллара против 12,77 доллара в аналогичном периоде 2018 года. Аналитики ожидали этот показатель на уровне 12,5 доллара. Квартальная выручка Alphabet увеличилась на 17% — до 46,075 миллиарда долларов.

"В 2019 году мы снова добились значительного роста выручки, она составила 162 миллиарда долларов, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом и на 20% выше без учета курсовых разниц", — приводятся в сообщении слова финансового директора Alphabet и Google Рут Порат (Ruth Porat).

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Число сотрудников компании по состоянию на 30 сентября 2019 года составляло 114,096 тысячи человек.