МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российский препарат триазавирин испытывают от коронавируса в Китае. Об этом во вторник сообщил заместитель главы Минздрава Сергей Краевой.

"Они (китайцы) взяли, чтобы его испытать",- сказал Краевой.

Также Краевой рассказал о том, что в настоящее время рассматриваются три варианта места эвакуации российских граждан из Китая, где распространился коронавирус. Окончательное решение планируется принять сегодня, 4 февраля.

"Сейчас рассматриваются три возможные площадки, поэтому окончательное решение будет принято уже непосредственно при эвакуации", — пояснил он и уточнил, что эвакуировать граждан не планируется в Москву и Владивосток.