МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. АК "Алроса" приняла решение перенести в другие локации аукционы по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) и бриллиантов, которые должны были пройти в марте в Гонконге, следует из сообщения компании.

Международный алмазный аукцион будет проходить в Москве в период со 2 по 18 марта 2020 года. Бриллиантовый тендер состоится в Рамат-Гане (Израиль), даты проведения будут объявлены позднее.

"Организаторы крупной ювелирной выставки в Гонконге, в которой мы ежегодно принимаем участие и проводим аукционы и тендеры по продаже алмазов и бриллиантов, приняли решение о ее переносе с марта на вторую половину мая. Мы также скорректировали свои бизнес-планы и перенесли аукционы, запланированные на март в рамках выставки, в другие локации", — прокомментировал заместитель гендиректора "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приведены в релизе.

Отмечается, ежегодно "Алроса" проводит в Гонконге четыре аукциона по продаже алмазов специальных размеров и два бриллиантовых тендера.