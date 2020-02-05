МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ изучает вопрос о компенсациях авиакомпаниям за приостановку рейсов в Китай из-за коронавируса, Минфин в четверг рассмотрит расчеты Минтранса, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Конечно, компенсации из бюджета", — сказал Дитрих в кулуарах Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации (NAIS), отвечая на вопрос, поднимается ли вопрос о компенсациях авиакомпаниям за ограничение авиасообщения с Китаем.

"По поручению правительства Минтранс 3 февраля расчеты сделал, в Минфин и правительство направил, расчеты прямых убытков. У Минфина была задача 6 (февраля — ред.), завтра, эти расчеты рассмотреть и по ним свои предложения представить. Очень надеемся и ждем от коллег из Минфина эти предложения", — добавил министр.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 31 января объявила о решении правительства закрыть все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, в связи с распространением коронавируса. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Со слов Голиковой, все рейсы будут прилетать в отдельный терминал "Шереметьево". Кроме того, Москва прорабатывает с Пекином чартерные рейсы вместо отмененных регулярных для вывоза россиян.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами Китая, один из них погиб.