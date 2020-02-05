МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Группа "Мать и дитя", одна из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг, в 2019 году увеличила выручку на 8% по сравнению с предыдущим годом, до 16,16 миллиарда рублей, следует из операционных и неаудированных финансовых результатов компании.

"В 2019 году выручка выросла на 8% в годовом выражении, до 16,16 миллиарда рублей при продолжающемся росте всех ключевых операционных показателей. Самый быстрый рост — на 14% в годовом выражении — продемонстрировала стационарная категория, в значительно степени из-за высокой эффективности других медицинских сервисов и педиатрических бизнес-направлений. Число ЭКО и амбулаторных посещений также демонстрирует солидный рост в 8% в годовом выражении", — приводятся в сообщении слова гендиректора группы Марка Курцера.

Средний чек по направлению "Роды" в 2019 году вырос на 2% по сравнению к предыдущему году и составил 310 тысяч рублей. При этом в Москве и Подмосковье данный показатель достиг уровня 405 тысяч рублей, в остальных городах — 149 тысяч рублей. Средний чек по направлению "Эко" увеличился на 2% в годовом выражении, до 213 тысяч рублей, по направлению "Стационарное лечение" — на 5%, до 38,2 тысячи рублей, по направлению "Амбулаторные посещения" — сохранился на уровне прошлого года — 2,9 тысячи рублей.

Чистый долг группы на 31 декабря составил 3,53 миллиарда рублей, увеличившись на 20% по сравнению с показателем предыдущего года. Повышение размера долга связано с переходом на новый стандарт международной финансовой отчетности IFRS (МСФО) 16 Аренда.

CAPEX по итогам 2019 года вырос на 8%, до 3,984 миллиарда рублей. Большая часть из них рассчитана на строительство госпиталя в Тюмени и "Лапино-2", а также на реновацию Перинатального медицинского центра.

Группа "Мать и дитя" — одна из ведущих компаний на рынке частных медицинских услуг России. Сеть клиник "Мать и дитя" принадлежит MD Medical Group Investment (MDMG), зарегистрированной на Кипре в 2010 году. На конец июня 2019 года в группу входило 40 медицинских учреждений, в том числе 6 многопрофильных госпиталей и 34 амбулаторных клиник. Основным акционером группы "Мать и дитя" является ее основатель Марк Курцер. С 2012 года акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.