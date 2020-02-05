МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо выявить тех, кто пытается нажиться на ситуации вокруг коронавируса и поднял цены на препараты и средства защиты.

"Лицензии надо у них отбирать, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких по каждой организации и принять решения, чтобы неповадно было в следующий раз", — заявил Путин на совещании с правительством.

Он добавил, что даже если закрыть те компании, которые пытаются нажиться на ситуации с коронавирусом, нехватки препаратов не будет.

"У нас аптечная сеть довольно обширная, в известной степени уже даже избыточная, поэтому если два-три таких (повышающих цены на средства профилактики и лекарства на фоне ситуации с коронавирусом — ред.) заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет. Но надо на это реагировать", — заявил Путин.

Рост цен на медицинские маски и лекарства зафиксирован в одной из аптечных сетей в связи с распространением нового коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"К сожалению, в отдельной аптечной сети мы регистрируем рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Я хотела сказать, что некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1 рубль 50 копеек", — сказала Голикова.

Вице-премьер заявила, что на ближайшем заседании оперативного штаба Федеральная антимонопольная служба представит принимаемые меры по решению данной проблемы.

Голикова добавила, что 4 февраля Росздравнадзор запустил горячую линию для населения, куда каждый может обратиться за разъяснением, а также с информацией по завышению цен в аптечной сети.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России на прошлой неделе — в Забайкальском крае и Тюменской области.