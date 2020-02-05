МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ продлила производителям стиральных порошков и капсул для стирки Ariel и Persil, а также шоколада Lindt срок исполнения предупреждений в связи с выявленными "двойными стандартами" качества продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

"Lindt und Sprungli продлили срок исполнения до 1 марта, а Procter&Gamble и Henkel — до 31 марта", — сказали в ведомстве.

В начале декабря 2019 года ФАС по результатам совместных с Роспотребнадзором исследований установила, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом. Антимонопольное ведомство выдало производителям этих товаров предупреждения, они должны были быть исполнены в течение 30 дней с момента получения.

Замглавы службы Андрей Кашеваров тогда говорил, что предупреждения содержали две опции: производство и продажа в России товаров, тождественных по своим показателям продукции, которая реализуется в странах Европы, либо нанесение на упаковку обозначений, которые бы сообщали потребителям об отличии качественных показателей и условия использования товаров.