МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Мосгорсуд отменил постановление нижестоящей инстанции о продлении срока содержания в СИЗО трех фигурантов дела Baring Vostok и отправил его на новое рассмотрение, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров находятся под стражей с 15 февраля 2019 года, мера пресечения остальным фигурантам была смягчена.

"Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда о продлении ареста и направил материалы на новое рассмотрение. При этом срок содержания под стражей установлен до 13 февраля", — сказал собеседник агентства.

Басманный суд ранее продлил все троим арест до 13 февраля.

Жалобы адвокатов на домашний арест основателю Baring Vostok американцу Майклу Калви, топ-менеджеру французу Филиппу Дельпалю, экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву и бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову будут рассмотрены 10 февраля.

По версии следствия, Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.