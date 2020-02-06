МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров — "Магнит" — в четвертом квартале 2019 года сократил показатель EBITDA по МСФО на 13,5% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, до 19,957 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Выручка "Магнита" в октябре-декабре увеличилась на 11% и составила 368,206 миллиарда рублей. Чистая прибыль ритейлера в четвертом квартале упала на 51,2%, до 4,042 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA уменьшилась на 1,6 процентного пункта, до 5,4%.

EBITDA "Магнита" по итогам 2019 года уменьшилась на 7,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 83,101 миллиарда рублей. Выручка ритейлера в прошлом году увеличилась на 10,6% и достигла 1,369 триллиона рублей, чистая розничная выручка выросла на 9,5% — до 1,333 триллиона. Чистая прибыль "Магнита" в 2019 году сократилась на 49% — до 17,135 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA — на 1,1 процентного пункта, до 6,1%.

Продажи сопоставимых магазинов "Магнита" (like-for-like, LfL) в четвертом квартале 2019 года увеличились на 0,1%. При этом средний чек вырос на 0,3%, а покупательский трафик сократился на 0,2%. Сопоставимые продажи в 2019 году выросли на 0,4%, средний чек вырос на 2,8%, трафик снизился на 2,3%.

В октябре-декабре ритейлер открыл 228 магазинов (с учетом закрытий), всего в прошлом году — 2 377 магазинов. Общее количество магазинов ритейлера на конец года достигло 20 725 (14 622 "магазина у дома", 473 супермаркета и 5 630 магазинов косметики). Общая торговая площадь в 2019 году выросла на 12,7% в годовом выражении — до 7,238 миллиона квадратных метров.

"Повышение операционной эффективности существующей сети магазинов, оптимизация ключевых бизнес-процессов и жесткий контроль затрат остаются нашими приоритетами и будут основными драйверами роста в 2020 году. Компания продолжит органическое развитие сети в текущем году, но с учетом более высоких требований к доходности с целью принести дополнительную прибыль нашим акционерам", — сказал президент и гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг, слова которого приводятся в релизе.

В 2020 году "Магнит" планирует открыть порядка 1,3 тысячи магазинов с учетом закрытий, включая порядка 250 "магазинов у дома". "В 2020 году компания планирует открыть около 1 300 магазинов (net) разного формата в рамках программы органического развития. Компания продолжит поиск небольших или средних M&A возможностей, создающих дополнительную акционерную стоимость, с фокусом на укрепление своих позиций в регионах присутствия", — говорится в сообщении.

Так, с учетом закрытий ритейлер планирует открыть порядка 250 "магазинов у дома", 6 супермаркетов и 1 100 тысячи магазинов косметики. Без учета закрытий в текущем году может быть открыто порядка 700 "магазинов у дома", 12 супермаркетов и 1 130 магазинов косметики.

"Программа открытия магазинов текущего года отражает более жесткие требования к доходности и больший фокус на операционную эффективность. Закрытия включают магазины в разных регионах, которые не отвечают требованиям компании к доходности", — указывает "Магнит".

Компания сообщает также, что капитальные затраты в 2020 году могут составить 60-65 миллиардов рублей. "Прогнозы капитальных затрат на 2020 год отражают сокращение инвестиций в органический рост и редизайн, а также увеличение затрат на проекты по повышению эффективности, направленные на развитие бизнеса, такие как оптимизация цепочки поставок, инфраструктуры ИТ и тому подобное", — говорится в сообщении.

Акции "Магнита" на отчетности дешевеют почти на 2%, следует из динамики торгов Московской биржи. К 10.22 мск акции "Магнита" снижались на 1,93% — до 3710,5 рубля (уже опускались на 2,8% — до 3677,5 рубля), при этом индекс Московской биржи поднимается на 0,79%.